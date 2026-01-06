Fenerbahçe ayrılığı duyurdu, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı resmileşti

İrfan Can Kahveci - Kasımpaşa



Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiraladığını duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır.

Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz."