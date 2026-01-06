Fenerbahçe ayrılığı duyurdu, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı resmileşti

06.01.2026 21:09

Son Güncelleme: 08.01.2026 15:28

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'de 2 Ocak'ta başlayan ve 6 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi hızlı başladı. Son olarak Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiraladığını açıkladı. İşte resmileşen transferler...

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı resmileşti
Anadolu Ajansı

İrfan Can Kahveci - Kasımpaşa

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiraladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır.

 

Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz."

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı resmileşti 1
Resmi Kurum

Berkan Kutlu - Konyaspor

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı resmileşti 2
Resmi Kurum

Kamil Ahmet Çörekçi - Kasımpaşa

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı resmileşti 3
Resmi Kurum

Musaba - Fenerbahçe

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı resmileşti 4
Resmi Kurum

Arif Boşluk - Konyaspor

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı resmileşti 5
Resmi Kurum

Alexis Antunes - Göztepe

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı resmileşti 6
Resmi Kurum

Sander Svendsen - Konyaspor

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı resmileşti 7
Resmi Kurum

Guilherme Luiz Oliveira da Silva - Göztepe

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı resmileşti 8
Resmi Kurum

Deniz Türüç - Konyaspor

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı resmileşti 9
Resmi Kurum

Ahmed Traore - Karagümrük