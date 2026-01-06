Fenerbahçe ayrılığı duyurdu, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı resmileşti
Süper Lig'de 2 Ocak'ta başlayan ve 6 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi hızlı başladı. Son olarak Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiraladığını açıkladı. İşte resmileşen transferler...
İrfan Can Kahveci - Kasımpaşa
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiraladığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır.
Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz."
Berkan Kutlu - Konyaspor
Kamil Ahmet Çörekçi - Kasımpaşa
Musaba - Fenerbahçe
Arif Boşluk - Konyaspor
Alexis Antunes - Göztepe
Sander Svendsen - Konyaspor
Guilherme Luiz Oliveira da Silva - Göztepe
Deniz Türüç - Konyaspor