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Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 4 golle mağlup etti.

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetti.

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Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı - 2

Büyük mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 4-1'lik skorla sarı - lacivertliler oldu.

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı - 3

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Milan Skriniar, 87. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+4. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. 

Başakşehir'in tek sayısı 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz'dan geldi.

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı - 4

Bu skorun ardından puanını 78'e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Son 3 maçta 2. kez yenilen Başakşehir ise 51 puanla 5. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı - 5

Fenerbahçe gelecek hafta Eyüpspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı - 6

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

BAŞAKŞEHİR 1-4 FENERBAHÇE

1' Maç başladı.

5' Başakşehir savunma arkasına atılan toplarla tehlikeli olmak isterken, Fenerbahçe sol kanadı kullanarak gole gitmeyi hedefliyor.

11' Başakşehir de Fenerbahçe de gole çok yaklaştı! Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında topu sağına çeken Brnic'in şutunu kaleci Livakovic çeldi. Dönen topta hızlı hücuma çıkan sarı - lacivertlilerde Edin Dzeko'nun sağ kanattan çevirdiği topa Anderson Talisca'nın yaptığı tek vuruş kalecide kaldı.

15' Fenerbahçe penaltı bekledi! Sarı - lacivertlilerde topla buluşan Edin Dzeko, sol taraftan ceza sahasına girmek isterken çizgi üzerinde yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan devam kararı verdi. VAR'da incelenen pozisyon sonrası penaltı kararı çıkmadı.

17' PENALTI! Başakşehir penaltı kazandı! Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Duarte'nin Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

19' PENALTI KAÇTI! Topun başına geçen Piatek, kaleci Livakovic'i geçemedi.

24' Fenerbahçe'de Diego Carlos, Piatek'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

28' Fenerbahçe'de Anderson Talisca sarı kart gördü.

30' Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner şiddetli itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

44' GOL! Fenerbahçe 1-0 öne geçti! Organize gelişen atakta İsmail Yüksek'in ara pasıyla ceza sahasına giren Mert Müldür'ün aşırtma vuruşu ağlarla buluştu.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de Diego Carlos'un yerine Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.

58' Fenerbahçe penaltı bekledi! Talisca'nın şutunda Opoku'nun eline çarpan top sonrası sarı - lacivertli futbolcular penaltı itirazında bulundu. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, kararını değiştirmedi ve devam dedi.

60' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti! Kullanılan köşe vuruşu sonrasında yaşanan karambolde pozisyonu zorlayan Milan Skriniar'ın vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

78' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.

87' GOL! Fenerbahçe 3-0'ı buldu! Sarı - lacivertlilerde Kostic'in sol kanattan ortasına yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu.

90+1' GOL! Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Gelişen atakta ceza sahası içinde vole vuruşla ağları sarsan isim Ömer Faruk Beyaz oldu.

90+4' GOL! Fenerbahçe farkı yeniden 3'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta İrfan Can Kahveci'nin yerden pasını Oğuz Aydın tamamladı ve skor 4-1'e geldi.

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı - 7

FENERBAHÇE'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev verdiği Çağlar Söyüncü'yü sarı kart cezası nedeniyle kadroya alamadı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'yi ise yedek soyundurdu.

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı - 8

Turuncu-lacivertli takıma karşı ilk 11'inde kalede Dominik Livakovic'e görev veren Mourinho, savunma üçlüsünü Diego Carlos, Milan Skriniar ve Sofyan Amrabat'tan oluşturdu. Sağ kanatta Mert Müldür sol kanatta ise Filip Kostic oynarken, orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues forma giydi. Santrfor arkasında Dusan Tadic şans bulurken, gol yollarında Anderson Talisca ile Edin Dzeko'ya güvenildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı - 9

AMRABAT İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, 4 maçın ardından kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli formayla son olarak ligde Trabzonspor'a karşı forma giyen Amrabat, ardından sakatlığı nedeniyle sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş müsabakalarında görev yapamamıştı.

28 yaşındaki oyuncu, bir ayı aşkın sürenin ardından RAMS Başakşehir'e karşı kadroya dahil edilirken, ilk 11'de forma giydi.

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı - 10

3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamadı.

Bu isimlerin yanı sıra Alexander Djiku da teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı - 11

Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşahir müsabakasına ilgi göstermedi.

Sezon boyunca müsabakalarda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında ise takımlarını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe tribünlerinde, ciddi boşluklar gözlendi.

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