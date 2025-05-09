Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
BAŞAKŞEHİR 1-4 FENERBAHÇE
1' Maç başladı.
5' Başakşehir savunma arkasına atılan toplarla tehlikeli olmak isterken, Fenerbahçe sol kanadı kullanarak gole gitmeyi hedefliyor.
11' Başakşehir de Fenerbahçe de gole çok yaklaştı! Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında topu sağına çeken Brnic'in şutunu kaleci Livakovic çeldi. Dönen topta hızlı hücuma çıkan sarı - lacivertlilerde Edin Dzeko'nun sağ kanattan çevirdiği topa Anderson Talisca'nın yaptığı tek vuruş kalecide kaldı.
15' Fenerbahçe penaltı bekledi! Sarı - lacivertlilerde topla buluşan Edin Dzeko, sol taraftan ceza sahasına girmek isterken çizgi üzerinde yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan devam kararı verdi. VAR'da incelenen pozisyon sonrası penaltı kararı çıkmadı.
17' PENALTI! Başakşehir penaltı kazandı! Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Duarte'nin Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
19' PENALTI KAÇTI! Topun başına geçen Piatek, kaleci Livakovic'i geçemedi.
24' Fenerbahçe'de Diego Carlos, Piatek'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
28' Fenerbahçe'de Anderson Talisca sarı kart gördü.
30' Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner şiddetli itiraz nedeniyle sarı kart gördü.
44' GOL! Fenerbahçe 1-0 öne geçti! Organize gelişen atakta İsmail Yüksek'in ara pasıyla ceza sahasına giren Mert Müldür'ün aşırtma vuruşu ağlarla buluştu.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de Diego Carlos'un yerine Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.
58' Fenerbahçe penaltı bekledi! Talisca'nın şutunda Opoku'nun eline çarpan top sonrası sarı - lacivertli futbolcular penaltı itirazında bulundu. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, kararını değiştirmedi ve devam dedi.
60' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti! Kullanılan köşe vuruşu sonrasında yaşanan karambolde pozisyonu zorlayan Milan Skriniar'ın vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.
78' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.
87' GOL! Fenerbahçe 3-0'ı buldu! Sarı - lacivertlilerde Kostic'in sol kanattan ortasına yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu.
90+1' GOL! Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Gelişen atakta ceza sahası içinde vole vuruşla ağları sarsan isim Ömer Faruk Beyaz oldu.
90+4' GOL! Fenerbahçe farkı yeniden 3'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta İrfan Can Kahveci'nin yerden pasını Oğuz Aydın tamamladı ve skor 4-1'e geldi.