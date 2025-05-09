Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle kazandı

Turuncu-lacivertli takıma karşı ilk 11'inde kalede Dominik Livakovic'e görev veren Mourinho, savunma üçlüsünü Diego Carlos, Milan Skriniar ve Sofyan Amrabat'tan oluşturdu. Sağ kanatta Mert Müldür sol kanatta ise Filip Kostic oynarken, orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues forma giydi. Santrfor arkasında Dusan Tadic şans bulurken, gol yollarında Anderson Talisca ile Edin Dzeko'ya güvenildi.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.