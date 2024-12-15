NTV.COM.TR

Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maç öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında taraftarı önünde zorlu RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de son olarak Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet alıp moral bulmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maç öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 1

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetmişti. Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maç öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 2

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maç öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 3

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Başakşehir karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

"Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri."

Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maç öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 4

FENERBAHÇE 32 PUANLA 2. SIRADA

Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Son lig mücadelesinde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.

Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maç öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 5

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maç öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 6

MOURİNHO, SAMET'İ OYNATMAYACAK

Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrasında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin, teknik ekip kararıyla bu akşam sahada olmayacak.

Teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol ekibiyle oynanan maçın ardından Samet'i korumak için RAMS Başakşehir karşısında sahaya sürmeyeceğini açıklamıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER