Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maç öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetmişti. Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?