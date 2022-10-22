Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 11. Hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Süper Lig'de 2'inci sırada yer alan Fenerbahçe, aynı puanla 3'üncü sırada yer alan rakibi Başakşehir'i yenerek aradaki farkı açmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Mücadele, Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak.
Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bu akşam Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Ferdi, Crespo, İsmail, Lincoln (Alioski), İrfan Can, Valencia, Batshuayi
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Traore, Serdar, Keny
Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, bu akşamki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.
İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı.
Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.