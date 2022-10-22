Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 11. Hafta)

29. RANDEVU

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.