Fenerbahçe başkan adayı Saddetin Saran kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
Sadettin Saran, yaptığı açıklamayla birlikte Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada; "Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz." denildi. Peki, Fenerbahçe başkan adayı Saddetin Saran kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
Sadettin Saran, Türk iş insanı, eski milli yüzücü ve Saran Group’un kurucusudur. 1964, ABD'nin Kentucky eyaletinde doğdu. BD'de University of Kentucky’de mühendislik eğitimi aldı. Türkiye milli yüzme takımında uzun yıllar yarıştı. Rekorlar kırmış ve uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etmiştir.