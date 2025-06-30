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Fenerbahçe başkan adayı Saddetin Saran kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Sadettin Saran, yaptığı açıklamayla birlikte Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada; "Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz." denildi. Peki, Fenerbahçe başkan adayı Saddetin Saran kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Fenerbahçe başkan adayı Saddetin Saran kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? - 1

Sadettin Saran, Türk iş insanı, eski milli yüzücü ve Saran Group’un kurucusudur. 1964, ABD'nin Kentucky eyaletinde doğdu. BD'de University of Kentucky’de mühendislik eğitimi aldı. Türkiye milli yüzme takımında uzun yıllar yarıştı. Rekorlar kırmış ve uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etmiştir.

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Fenerbahçe başkan adayı Saddetin Saran kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? - 2

Kariyerine Türkiye’de NATO ve devlet kurumlarında danışmanlık yaparak başlamıştır. Daha sonra Saran Holding'i kurarak medya, yayıncılık, savunma sanayi, teknoloji ve inşaat gibi pek çok sektörde faaliyet göstermeye başlamıştır.

Fenerbahçe başkan adayı Saddetin Saran kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? - 3

Saran Group, özellikle spor yayın hakları (örneğin Bundesliga, Premier Lig) alanında Türkiye'de önemli bir oyuncudur.

Fenerbahçe başkan adayı Saddetin Saran kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? - 4

Özellikle spor medyası, yayın hakları ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla tanınır. Aynı zamanda uzun yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilişkilendirilmiş ve kulüp başkanlığı adaylığıyla da gündeme gelmiştir.

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