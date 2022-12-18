Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Jorge Jesus sezon sonuna kadar burada olacak

"HOCAMIZIN MAYIS AYI SONUNA KADAR KONTRATI VAR"



Bilecik, teknik direktör Jorge Jesus'un durumu hakkında ise şunları dile getirdi: "Hoca dünyaya saygınlığını ispatlamış bir isim. Kamuoyundaki haber ve söylemlere karşın bize ulaşan herhangi bir şey söz konusu değil. Hocamızın mayıs ayı sonuna kadar kontratı var. Biz daha farklı bir yıl önermiştik. Hocanın bu anlamdaki yoğurt yeme biçimi bu şekilde; ilk kez gittiğim yerlerde 1 yıl kontrat yapıyorum, karşılıklı olarak memnuniyet değerlendirmesi yaparak devam ederiz dedi. Saygı duyuyoruz kendisine. Özetle; sezon sonuna kadar hocamızın burada olduğu çok net bir durum. Doğru süre geldiği zaman bunun devamını zaten kim istemez. Ben Jesus'un da farklı bir şey düşünmeyeceğine inanıyorum. Hoca, İstanbul'u seviyor. Türk insanına karşı müthiş bir iklim içinde kendini hissediyor. Basketbol aşkının yanı sıra camiamız ile daha sık birlikte olmak için sık sık basketbol maçlarına da katılımcı oluyor. Bunlar da bu ülkeye karşı duyduğu hisler."