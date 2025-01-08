Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Türkiye Kupası kararını açıkladı
Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısının ardından başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Türk futbolundaki gelişmeler ve Türkiye Kupası gündemiyle basın toplantısı düzenleyen Koç, sarı lacivertlilerin kupaya katılma kararı aldığını açıkladı. Koç, "Türkiye Kupası'na katılma kararı verdik. U19 ile değil hocamızın karar vereceği bir kadroyla. İş terse dönerse her zaman çekilme kararımız vardır. Yarın çıkıp maçımızı oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısının ardından başkan Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda bir basın toplansıtı düzenledi.
Türk futbolundaki gelişmeler ve Türkiye Kupası hakkında konuşan Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"Seçimde üç tane hedefimiz vardı. Kuraklık dönemini bitirerek tribünlerde birliği sağlamak, mali bağımsızlığa ulaşmak ve başarılı kulüp vizyonunu sürdürmek hedefimiz var. Üç hedefin ikisinde başarılı sağladık. Her şey futbol burada başarıya ulaşılmadıkça arzu ve beklenti daha da arttı. Diğer başarıların karşılığı olmadı. Bu bağlamda camiamıza hayal kırıklığı yaşattığımız doğrudur. Bunun için üzgün ve mutsusuz.
Ezeli rakibimiz yasa dışı bahis ve karaborsadan gelen paraya tenezzül ederken Fenerbahçe'nin kasasına haram para sokmadığımız için gurur duyuyoruz."