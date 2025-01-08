Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Türkiye Kupası kararını açıkladı

"Son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç hatası yok muydu? Bize atfedilen transfer yanlışları, yönetim hataları onlarda yok muydu? Ne hikmetse biz şampiyon olamadık. Geçen sene kusursuz bir sezon geçirdik. Bizi durduramayınca da diğer takımı iteklediler.

Bu seneyi saymayın, son 10 senede bizimle Galatasaray arasında 1 puan fark var. Kaç şampiyonluk fark var, 5. Bunu istatistik dili ile de hayatın olağan akışıyla da anlatamazsınız."