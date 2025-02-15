Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mourinho açıklaması: Yönetim gider hoca kalır

Adana Demirspor maçıyla ilgili de konuşan Koç sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yarıda kalan bir Adana Demirspor maçı var, bizi hiç ilgilendirmeyen. Bir yöneticimiz tweet atmış, Fenerbahçe hazırlıklıymış da bilmem neymiş. O gece hocasından futbolcusuna yöneticisine kadar aynı replikleri söyleyip militan medya mensuplarına bunu söyletiyorlar. Ne olmuş atmışsa Hulusi Bey? Siz bizim maçlar oynanırken tweetler attınız, maçlar biter bitmez tweetler attınız! Sizin kadar hazırlıklı iletişim yapısı ben görmedim. Böyle bir plan kurmamızı falan geçtim şimdi soruyorum sahtekarlık yapıp penaltı alan Mertens de bu işin içinde değil mi? Demek ki Mertens gelecek sene Fenerbahçe'de."