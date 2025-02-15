Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mourinho açıklaması: Yönetim gider hoca kalır
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun takımın başında olacağını vurgulayarak, "Jose Mourinho’ya da ifade ettim, 'İşini yap, bir hoca değişikliği söz konusu değil. Yönetim gider hoca kalır' mesajını kendisine verdik.” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Futbolda güzel bir transfer dönemi geçirdik. Hocamız yeri geldi eleştirildi, yeri geldi tebrik edildi." diyen Koç, "Kendisi ülke futbolunu tanıdıkça daha da iyi olduk. Kendisiyle devam edilmesi konusundaki görüşlere ben de katılıyorum." dedi.