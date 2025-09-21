Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları bugün belli olacak: Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlayacak?
Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile yeni başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. İki günde tamamlanacak genel kurulun ardından en fazla oyu alan isim kulübün başkanlık koltuğuna oturacak. Mevcut başkan Ali Koç’un yanı sıra Saadettin Saran adaylığını açıklamış durumda. Hakan Bilal Kutlualp ise kısa süre önce yarıştan çekilerek desteğini Saran’a açıkladı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçlarının açıklanmasına ne kadar kaldı?
Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe'de yeni başkan seçiliyor. Ali Koç ve Saadettin Saran arasında yapılacak seçime kongre üyeleri katılabiliyor. Seçimler toplantının ikinci günü gerçekleşecek. Seçimin yapılacağı alana verilecek giriş kartları ile giriş yapılacak. İki günün sonunda Fenerbahçe yeni başkanı duyurulacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi nasıl yapılacak, oy kullanma işlemi nasıl olacak?