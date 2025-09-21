NTV.COM.TR

Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları bugün belli olacak: Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile yeni başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. İki günde tamamlanacak genel kurulun ardından en fazla oyu alan isim kulübün başkanlık koltuğuna oturacak. Mevcut başkan Ali Koç’un yanı sıra Saadettin Saran adaylığını açıklamış durumda. Hakan Bilal Kutlualp ise kısa süre önce yarıştan çekilerek desteğini Saran’a açıkladı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçlarının açıklanmasına ne kadar kaldı?

Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları bugün belli olacak: Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlayacak? - 1

Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe'de yeni başkan seçiliyor. Ali Koç ve Saadettin Saran arasında yapılacak seçime kongre üyeleri katılabiliyor. Seçimler toplantının ikinci günü gerçekleşecek. Seçimin yapılacağı alana verilecek giriş kartları ile giriş yapılacak. İki günün sonunda Fenerbahçe yeni başkanı duyurulacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi nasıl yapılacak, oy kullanma işlemi nasıl olacak?

Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları bugün belli olacak: Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlayacak? - 2

FENEBAHÇE SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

20 Eylül'de başlayan Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 21 Eylül 'de tamamlanacak. Ali Koç ve Saadettin Saran arasında yapılacak başkanlık seçimi ikinci gün olacak.

Toplantı 21 Eylül günlerinde saat 10:30'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsası, Kızıltoprak-Kadıköy/İstanbul konumunda organize edilecek. Seçim canlı olarak FB TV'den aktarılacak.

Üyelerin oy verme işlemleri, stadın yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisde gerçekleştirilecek. Oylama Pazar günü saat 10:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak.

Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları bugün belli olacak: Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlayacak? - 3

SEÇİMLİ GENEL KURUL NASIL YAPILIR?

Toplantıya; geriye dönük birikmiş aidat borcu bulunmaya, 2025'e ait aidatını 12 Ağustos 2025 saat 24.00’e kadar ödeyen, üyelik hakları askıda olmayan kongre üyeleri katılabiliyor.

Oy verebilmek için üyelerin; kongre üye kartı, TC kimlik kartı, ehliyet ya da pasaportla alana gelerek giriş kartını alabilirler. İkinci gün sadece giriş kartı yeterli olacak. Genel kurul sonunda kartlar oy sandıklarına atılacak.

Saat 09:00 itibarıyla katılımcılara stadyumun yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde giriş kartları dağıtımı yapılacak.

Üyeler, giriş kartları ile iki gün için tek giriş hakkında sahiptir. Oylama günü katılımcılar, giriş kartlarını turnikeye okutarak alana giriş yapacaklar.

İlk gün gelemeyen adaylar ikinci gün giriş kartını aldıktan sonra oy kullanabilecek.

Oy verilcek masa ve sandık bilgisi SMS ile bildirilmeyen adaylar, toplantı alanında soyisimlerin alfabetik sıralamasına göre hazırlanmış giriş kartı dağıtım masalarına ulaşarak oy verilecek sandık bilgisi edinilebilecek.

Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları bugün belli olacak: Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlayacak? - 4

OY VERME İŞLEMİ ADIMLARI

Üyeler, telefonlarına gelen SMS’te yer alan masa ve sıra numarasını görevlilere bildirmeli.

Üyeler soy isimlerine göre sıralanmış ve kendilerine SMS ile bildirilen masadan kartını alacak ve aynı numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

Oy kullanmak için sandık başına gelindiğinde sandık heyeti tek zarf verecek.

Zarf, Kulüp Başkan ve Yönetim Kurulu isminde olacak. Oy pusulaları bu zarfa konularak oy kullanma işlemi yapılacak.

Oy kullanırken oy zarfı ile birlikte giriş kartları da sandığa atılacak. Oy kullanıldıktan sonra sandık listesine imza atarak kimlik teslim alınacak.

Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları bugün belli olacak: Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlayacak? - 5

SERVİS SEFERLERİ DÜZENLENECEK

Katılımcılara Şişli Cevahir AVM önü, Levent YKB Plaza önü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Ataşehir ve Caddebostan Migros önünden ring seferleri düzenlenek.

Seçimli genel kurul toplantısına misafir kabul edilmeyecek. Sadece 12 yaş altı çocuklar misafir statsünde giriş yapabilecek.

Toplantıya katılacaklar için Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Dereağzı Otoparkı kullanıma açık olacak. Ayrıca üyelere 20 Eylül'd ücretsiz ikram verilecek. Ancak tribündeki büfeler de iki gün boyunca ücreti mukabilinde hizmet sunmaya devam edecek.

