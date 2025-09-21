Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları bugün belli olacak: Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlayacak?

SEÇİMLİ GENEL KURUL NASIL YAPILIR?

Toplantıya; geriye dönük birikmiş aidat borcu bulunmaya, 2025'e ait aidatını 12 Ağustos 2025 saat 24.00’e kadar ödeyen, üyelik hakları askıda olmayan kongre üyeleri katılabiliyor.



Oy verebilmek için üyelerin; kongre üye kartı, TC kimlik kartı, ehliyet ya da pasaportla alana gelerek giriş kartını alabilirler. İkinci gün sadece giriş kartı yeterli olacak. Genel kurul sonunda kartlar oy sandıklarına atılacak.



Saat 09:00 itibarıyla katılımcılara stadyumun yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde giriş kartları dağıtımı yapılacak.



Üyeler, giriş kartları ile iki gün için tek giriş hakkında sahiptir. Oylama günü katılımcılar, giriş kartlarını turnikeye okutarak alana giriş yapacaklar.



İlk gün gelemeyen adaylar ikinci gün giriş kartını aldıktan sonra oy kullanabilecek.



Oy verilcek masa ve sandık bilgisi SMS ile bildirilmeyen adaylar, toplantı alanında soyisimlerin alfabetik sıralamasına göre hazırlanmış giriş kartı dağıtım masalarına ulaşarak oy verilecek sandık bilgisi edinilebilecek.