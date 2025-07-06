Fenerbahçe Başkanlık seçim tarihi: Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu ne zaman, başkan adayları kim?

Fenerbahçe başkanlık seçimi için tarihler belli oldu. Son olarak 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen toplantıda Ali Koç ile Aziz Yıldırım yarışmış ve yüzde 61,1 oranla kazana Koç olmuştu. Kulüp imza kampanyası ardından seçimli genel kurulu kararını duyurdu. İşte, Fenerbahçe başkanlık seçimi için beklenen tarih...