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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2025? Fenerbahçe'de başkan adayları belli mi, kimler?

Fenerbahçe başkanlık seçimi için mevcut başkan Ali Koç'tan tarih açıklaması gelmişti. 2024-2025 sezonunu Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe ise ikinci olarak noktalıyor. Beklediği tabloyu Süper Lig'de bulamayan sarı lacivertli takımda seçim gündeme geldi. Peki, Fenerbahçe seçimleri ne zaman, başkan adayları kim?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2025? Fenerbahçe'de başkan adayları belli mi, kimler? - 1

Süper Lig'in beş büyük takımından biri olan Fenerbahçe, bu sezon ligi 2. bitiriyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale adını yazdıramadı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul gündeme geldi. Başkan Ali Koç, seçimler için eylül ayını işaret etti. İşte, detaylar...

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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2025? Fenerbahçe'de başkan adayları belli mi, kimler? - 2

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Başkan Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurulun eylül ayında yapılabileceğini dile getirdi. Ancak fikstür belli olduktan sonra net tarih açıklaması yapılacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2025? Fenerbahçe'de başkan adayları belli mi, kimler? - 3

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

Fenerbahçe'de adaylık konusunda üç isim bulunuyor; mevcut başkan Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu. Seçim tarihine kadar yeni isimler dahil olabilir.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2025? Fenerbahçe'de başkan adayları belli mi, kimler? - 4

FENERBAHÇE'DE 2024 BAŞKANLIK SEÇİMİ

Fenerbahçe'de son seçim 9 Haziran 2024 tarihinde Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçeklemişti. Koç, 16 bin 464 oyla üçüncü defa başkan seçildi.

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