Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2025? Fenerbahçe'de başkan adayları belli mi, kimler?
Fenerbahçe başkanlık seçimi için mevcut başkan Ali Koç'tan tarih açıklaması gelmişti. 2024-2025 sezonunu Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe ise ikinci olarak noktalıyor. Beklediği tabloyu Süper Lig'de bulamayan sarı lacivertli takımda seçim gündeme geldi. Peki, Fenerbahçe seçimleri ne zaman, başkan adayları kim?
Süper Lig'in beş büyük takımından biri olan Fenerbahçe, bu sezon ligi 2. bitiriyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale adını yazdıramadı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul gündeme geldi. Başkan Ali Koç, seçimler için eylül ayını işaret etti. İşte, detaylar...