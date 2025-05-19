Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2025? Fenerbahçe'de başkan adayları belli mi, kimler?

Süper Lig'in beş büyük takımından biri olan Fenerbahçe, bu sezon ligi 2. bitiriyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale adını yazdıramadı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul gündeme geldi. Başkan Ali Koç, seçimler için eylül ayını işaret etti. İşte, detaylar...