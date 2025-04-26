Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe seçim tarihi ve başkan adayları
Fenerbahçe başkanlık seçimi son olarak 2024 yılında gerçekleşti ve mevcut başkan Ali Koç üçüncü defa seçildi. Fenerbahçe Spor Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç ile Aziz Yıldırım mücadele etti. Şimdi sıra bir sonraki Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihinde. Peki, FB seçimleri ne zaman?
Fenerbahçe'de seçim dönemi taraftarlar ve futbol severlerin gündeminde. Ali Koç, 2024 yılında gerçekleşecen seçimli genel kurulda 16 bin 464 oyla üçüncü defa seçildi. Eski başkan Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy almıştı. Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nasıl kongre üyesi olunur?