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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe seçim tarihi ve başkan adayları

Fenerbahçe başkanlık seçimi son olarak 2024 yılında gerçekleşti ve mevcut başkan Ali Koç üçüncü defa seçildi. Fenerbahçe Spor Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç ile Aziz Yıldırım mücadele etti. Şimdi sıra bir sonraki Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihinde. Peki, FB seçimleri ne zaman?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe seçim tarihi ve başkan adayları - 1

Fenerbahçe'de seçim dönemi taraftarlar ve futbol severlerin gündeminde. Ali Koç, 2024 yılında gerçekleşecen seçimli genel kurulda 16 bin 464 oyla üçüncü defa seçildi. Eski başkan Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy almıştı. Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nasıl kongre üyesi olunur?

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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe seçim tarihi ve başkan adayları - 2

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Son olarak 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen seçimde Ali Koç başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Seçimlerde, 2018 yılından bu yana başkanlık yapıyor olan Ali Koç ve 1998-2018 döneminde başkan olan Aziz Yıldırım için oy kullanıldı. 46 bin 524 üye oy kullandı.

Bir sonraki Fenerbahçe seçimleri ise 2027 yılı Haziran ayında olacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe seçim tarihi ve başkan adayları - 3

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

Fenerbahçe'de seçimlere uzun bir süre olmasına rağmen ilk aday belli oldu. Eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp adaylığını açıkladı.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe seçim tarihi ve başkan adayları - 4

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ NASIL OLUNUR?

18 yaşını dolduran, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca fiil
ehliyetine sahip bulunan ve Tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek, Fenerbahçelilik ruhuna sahip olan her gerçek kişi Kulübe üye olabilir.

Üyelik işlemi online olarak yapılır. Başvuru formu doldurulduktan sonra gerekli belgeleri sisteme yükleyerek üyelik süreci başlar. Onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 gün içinde üyelik ücretlerinin ödenmesi gerekir. Ödeme işlemi sonrasında kulüp üyeliği aktiflenir ve üyelik kiti tebligat adresin gönderilir.

Kongre üyeliği giriş ücreti 100.000 TL'dir ve bir kez ödenir. Yıllık aidat ise 1000 TL’dir.

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