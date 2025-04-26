Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe seçim tarihi ve başkan adayları

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Son olarak 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen seçimde Ali Koç başkanlık koltuğuna oturmuştu.



Seçimlerde, 2018 yılından bu yana başkanlık yapıyor olan Ali Koç ve 1998-2018 döneminde başkan olan Aziz Yıldırım için oy kullanıldı. 46 bin 524 üye oy kullandı.



Bir sonraki Fenerbahçe seçimleri ise 2027 yılı Haziran ayında olacak.