Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak ve bitecek? (2024 Fenerbahçe seçim kongresi)
Fenerbahçe başkanlık seçimi için oy kullanma işleminin saat kaçta başlayıp, biteceğiyle ilgili araştırmalar başladı. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç'un seçimde yarışacağı gün geldi. Fenerbahçe kongre üyeleri bugün Aziz Yıldırım ve Ali Koç için sandığa gidecek. Peki, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak ve bitecek?
2024 Fenerbahçe seçim kongresi bugün yapılacak. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü 8 Haziran Cumartesi tamamlandı. 9 Haziran Pazar günü yani bugün ise tüm kongre üyeleri Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçmek için sandığa gidecek. Tüm futbolseverler ise Fenerbahçe başkanlık seçiminin saat kaçta başlayıp, biteceğini merak ediyor. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimiyle ilgili ayrıntılar.