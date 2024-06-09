Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?

2024 Fenerbahçe seçim kongresi bugün yapılacak. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü 8 Haziran Cumartesi tamamlandı. 9 Haziran Pazar günü yani bugün ise tüm kongre üyeleri Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçmek için sandığa gidiyor. Tüm futbolseverler ise Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ve oy verme işleminin saat kaçta biteceğini merak ediyor. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimiyle ilgili ayrıntılar.