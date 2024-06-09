Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?
Fenerbahçe başkanlık seçimi için oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte gözler seçim sonuçları için saat bilgisine çevrildi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç'un seçim yarışı sürüyor. Fenerbahçe kongre üyeleri bugün Aziz Yıldırım ve Ali Koç için sandığa giderek oylarını vermeye başladı. Oy verme işleminin başlamasının ardından ise Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?
2024 Fenerbahçe seçim kongresi bugün yapılacak. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü 8 Haziran Cumartesi tamamlandı. 9 Haziran Pazar günü yani bugün ise tüm kongre üyeleri Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçmek için sandığa gidiyor. Tüm futbolseverler ise Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ve oy verme işleminin saat kaçta biteceğini merak ediyor. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimiyle ilgili ayrıntılar.