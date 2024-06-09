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Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?

Fenerbahçe başkanlık seçimi için oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte gözler seçim sonuçları için saat bilgisine çevrildi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç'un seçim yarışı sürüyor. Fenerbahçe kongre üyeleri bugün Aziz Yıldırım ve Ali Koç için sandığa giderek oylarını vermeye başladı. Oy verme işleminin başlamasının ardından ise Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek? - 1

2024 Fenerbahçe seçim kongresi bugün yapılacak. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü 8 Haziran Cumartesi tamamlandı. 9 Haziran Pazar günü yani bugün ise tüm kongre üyeleri Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçmek için sandığa gidiyor. Tüm futbolseverler ise Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ve oy verme işleminin saat kaçta biteceğini merak ediyor. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimiyle ilgili ayrıntılar.

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Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek? - 2

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü 8 Haziran Cumartesi günü tamamlandı.

Fenerbahçe başkanlık seçimi 9 Haziran Pazar günü yani bugün yapılacak.

Oy kullanımı için sandıklara gidecek olan kongre üyeleri için oy verme işlemi 10.00’da başlayıp, 17.00’de sona erecek.

Oy kullanacak üyelerin en geç saat 17.00’de oy kullanacakları sandığın başında bulunmaları gerekiyor.

Fenerbahçe başkanlık seçimi FB TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek? - 3

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler bulunuyor:

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek? - 4

OY PUSULALARININ RENGİ BELLİ OLDU

Başkan adayları Koç ve Yıldırım'ın yarın yapılacak seçimde, oy pusulalarının rengi belirlendi.

Ali Koç'un oy pusularının rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu.

Sarı-lacivertlilerin kongresinin ilk günü sona erdi. Kongrede başkanlık seçimi yarın toplam 47 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek? - 5

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fenerbahçe başkanlık seçimi saat 10.00'da başladı. Kongre üyelerinin oy verme işlemi ise saat 17.00'da sona erecek.

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ise bugün açıklanacak. Seçim sonuçlarının 22.00-00.00 saatleri arasında açıklanacağı öngörülüyor.

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek? - 6

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de geçmiş dönemde 20 yıl görev yapan ve başkanlığına yeniden aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, adaylığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan bir diğer isim ise mevcut başkan olan Ali Koç oldu.

2 isim başkanlık seçiminde bugün yeniden karşı karşıya gelecek.

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