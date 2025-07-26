Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2025: Fenerbahçe başkalık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler?
Fenerbahçe başkanlık seçimi, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Temmuz'da yapılan Fenerbahçe Divan Kurulu'nun ardından yeniden gündeme gelen başkanlık seçimi tarihi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler?
2025 tarihli Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri ayım başladı. Geçtiğimiz aylarda olağanüstü kongre kararı aldıklarını belirten Ali Koç, seçim tarihiyle ilgili sinyalleri vermişti. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?