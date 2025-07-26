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Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2025: Fenerbahçe başkalık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler?

Fenerbahçe başkanlık seçimi, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Temmuz'da yapılan Fenerbahçe Divan Kurulu'nun ardından yeniden gündeme gelen başkanlık seçimi tarihi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler?

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2025: Fenerbahçe başkalık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler? - 1

2025 tarihli Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri ayım başladı. Geçtiğimiz aylarda olağanüstü kongre kararı aldıklarını belirten Ali Koç, seçim tarihiyle ilgili sinyalleri vermişti. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

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Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2025: Fenerbahçe başkalık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler? - 2

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Eylül ayında gerçekleştirmek üzere bir olağanüstü kongre kararı aldık. Fikstür belli olduktan sonra net tarih açıklanacaktır. Olağanüstü genel kurulu, mali genel kurulumuzla birlikte Eylül ayında yapma kararımız bir inat değil, inanç ve sorumluluktan ibarettir." diye konuşmuştu.

Buna göre; Fenerbahçe başkanlık seçimi 2025 Eylül ayında yapılacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2025: Fenerbahçe başkalık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler? - 3

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

Fenerbahçe'de adaylık konusunda üç isim bulunuyor; mevcut başkan Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin SaranSeçim tarihine kadar yeni isimler dahil olabilir.

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