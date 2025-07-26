Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2025: Fenerbahçe başkalık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Eylül ayında gerçekleştirmek üzere bir olağanüstü kongre kararı aldık. Fikstür belli olduktan sonra net tarih açıklanacaktır. Olağanüstü genel kurulu, mali genel kurulumuzla birlikte Eylül ayında yapma kararımız bir inat değil, inanç ve sorumluluktan ibarettir." diye konuşmuştu.



Buna göre; Fenerbahçe başkanlık seçimi 2025 Eylül ayında yapılacak.