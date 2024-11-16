Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

211. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Anadolu Efes tarihlerinde 211. kez mücadele edecek.



İki ekip arasında Türkiye Ligi'nde 12 Kasım 1978'de yapılan ilk maçı lacivert-beyazlı ekip 71-67 kazandı. Genellikle ulusal organizasyonlarda yaşanan rekabet, 2006'da Fenerbahçe'nin Ülker ile birleşerek yaptığı hamleyle Avrupa'ya da taşındı.



Fenerbahçe ile Anadolu Efes, şu ana kadar 210 resmi maçta karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların 121'ini lacivert-beyazlılar, 89'unu ise sarı-lacivertliler kazandı.



Ligde yapılan 159 maçın 94'ünden Anadolu Efes, 65'inden ise Fenerbahçe galip ayrıldı.