Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek olan iki takımın ilk 2 maçını Anadolu Efes kazanmıştı. Fenerbahçe Beko, bu kez taraftarı önünde galip gelmeye çalışacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?