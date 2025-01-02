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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile taraftarı önünde kozlarını paylaşacak. Euroleague'de oynanacak olan Türk derbisi öncesinde, Fenerbahçe 6. sırada yer alırken, Anadolu Efes ise 7. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i yenerek son haftalardaki kötü gidişatını sona erdirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi - 1

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında Avrupa'da Türk derbisi heyecanı yaşanacak. 17 maçta 10 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup ederek galibiyet sayısını 11'e yükseltmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi - 2

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasındaki Türk derbisinde 3 Ocak Cuma günü Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi - 3

FENERBAHÇE ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, son oynadığı 6 maçta tek galibiyetini Real Madrid deplasmanında elde etti.

Üst üste AS Monaco, Barcelona ve Partizan'a kaybeden başantrenör Sarunas Jasikevicius'un ekibi bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi - 4

ANADOLU EFES 7. SIRADA

Ligdeki 18 maçta 10 galibiyet elde eden Anadolu Efes ise Fenerbahçe Beko'nun ardından 7. sırada yer alıyor.

İç sahada aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen lacivert-beyazlı takım; Panathinaikos, Kızılyıldız ve Partizan karşısında savunmadaki oyunuyla dikkati çekmişti.

Tomislav Mijatovic'in ekibi, son maçında ise AS Monaco'ya deplasmanda 94-75 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi - 5

BU SEZONKİ MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki ekip bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde olmak üzere 3 kez karşılaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini Anadolu Efes 83-82 kazanırken, Fenerbahçe Beko Süper Lig'deki müsabakayı 86-72, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmayı da 83-78 kazandı.

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