Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile taraftarı önünde kozlarını paylaşacak. Euroleague'de oynanacak olan Türk derbisi öncesinde, Fenerbahçe 6. sırada yer alırken, Anadolu Efes ise 7. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i yenerek son haftalardaki kötü gidişatını sona erdirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında Avrupa'da Türk derbisi heyecanı yaşanacak. 17 maçta 10 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup ederek galibiyet sayısını 11'e yükseltmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?