Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi

BU SEZONKİ MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki ekip bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde olmak üzere 3 kez karşılaştı.



Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini Anadolu Efes 83-82 kazanırken, Fenerbahçe Beko Süper Lig'deki müsabakayı 86-72, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmayı da 83-78 kazandı.