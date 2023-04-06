Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

ANADOLU EFES EUROLEAGUE UMUTLARINI KORUMAK İSTİYOR

Ligde son iki yılı şampiyon olarak tamamlayan ama bu sezon istediği sonuçları alamayan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ise Fenerbahçe Beko deplasmanından galibiyetle dönerek play-off umutlarını son haftaya taşımak için sahaya çıkacak.



Geçen hafta sahasında İtalyan ekipleri Olimpia Milano'yu 89-69 ve Virtus Segafredo Bologna'yı 86-67 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 16'şar galibiyet ve mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'ya bu akşam mağlup olması halinde play-off şansını yitirecek Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında Monaco'yu ağırlayacak.