NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e konuk oluyor: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 11. hafta maçında Anadolu Efes’e konuk oluyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e konuk oluyor: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 11. hafta maçında Anadolu Efes’le karşı karşıya gelecek. 11 Aralık Pazartesi günü 19.00’da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Ali Şakacı, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e konuk oluyor: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

Fenerbahçe Beko’da son durum:

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftasını iki yenilgiyle tamamladı. 6 Aralık Çarşamba günü Baskonia’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 80-79 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko, 8 Aralık Cuma günü konuk olduğu Barcelona’ya ise 89-81 yenilmekten kurtulamadı. Haftayı EuroLeague’de altı galibiyet ve yedi yenilgiyle bitirdi.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2 Aralık Cumartesi günü konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet’e 68-64 mağlup olarak 10. maçında ikinci yenilgisini aldı. Takımımızda Nigel Hayes-Davis 18, Sertaç Şanlı 14 sayı (10 ribaunt) üretti.

 Georgios Papagiannis ve Metecan Birsen bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e konuk oluyor: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Anadolu Efes’te son durum

Erdem Can tarafından çalıştırılan Anadolu Efes’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Shane Larkin, Darius Thompson, Doğuş Özdemiroğlu, Emre Melih Tunca, Justus Hollatz, Rodrigue Beaubois
Forvetler: Elijah Bryant, Burak Can Yıldızlı, Derek Willis, Erkan Yılmaz, Michael Daum, Will Clyburn
Pivotlar: Ante Zizic, Ercan Osmani, Mehmet Efe Demirel, Salih Altuntaş, Tyrique Jones

Anadolu Efes, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 10 maçta dokuz galibiyet aldı. Rakibimiz, son olarak 3 Aralık Pazar günü konuk olduğu Aliağa Petkimspor’u bir uzatma bölümünden sonra 92-101 mağlup etti. Bu mücadelede Rodrigue Beaubois 27, Darius Thompson 20 sayı buldu.

Lacivert-beyazlılar, bu sezon EuroLeague’de 13 maçta yedi galibiyet aldı. Anadolu Efes, geride kalan çift maç haftasında Panathinaikos Aktor’u 71-68, Alba Berlin’i ise deplasmanda 89-97 ile geçti.

DAHA FAZLA GÖSTER
;