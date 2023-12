Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e konuk oluyor: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes’te son durum

Erdem Can tarafından çalıştırılan Anadolu Efes’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Shane Larkin, Darius Thompson, Doğuş Özdemiroğlu, Emre Melih Tunca, Justus Hollatz, Rodrigue Beaubois

Forvetler: Elijah Bryant, Burak Can Yıldızlı, Derek Willis, Erkan Yılmaz, Michael Daum, Will Clyburn

Pivotlar: Ante Zizic, Ercan Osmani, Mehmet Efe Demirel, Salih Altuntaş, Tyrique Jones



Anadolu Efes, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 10 maçta dokuz galibiyet aldı. Rakibimiz, son olarak 3 Aralık Pazar günü konuk olduğu Aliağa Petkimspor’u bir uzatma bölümünden sonra 92-101 mağlup etti. Bu mücadelede Rodrigue Beaubois 27, Darius Thompson 20 sayı buldu.



Lacivert-beyazlılar, bu sezon EuroLeague’de 13 maçta yedi galibiyet aldı. Anadolu Efes, geride kalan çift maç haftasında Panathinaikos Aktor’u 71-68, Alba Berlin’i ise deplasmanda 89-97 ile geçti.