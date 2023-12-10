Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e konuk oluyor: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 11. hafta maçında Anadolu Efes’e konuk oluyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 11. hafta maçında Anadolu Efes’le karşı karşıya gelecek. 11 Aralık Pazartesi günü 19.00’da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Ali Şakacı, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.