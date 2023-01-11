THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko yarın sahasında Almanya'nın köklü ekibi Bayern Münih'i sahasında konuk edecek. Panathinaikos'u deplasmanda 94-88 mağlup eden Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i de yenerek puan tablosunda üst sıralara yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?