THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko yarın sahasında Almanya'nın köklü ekibi Bayern Münih'i sahasında konuk edecek. Panathinaikos'u deplasmanda 94-88 mağlup eden Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i de yenerek puan tablosunda üst sıralara yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa Ligi'ndeki 5 maçlık mağlubiyet serisini dün deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını uzatmada 94-88 yenerek sona erdiren sarı-lacivertliler, 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bayern Münih ise 7 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor.