Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı hangi kanalda? (Play-off final)
Bu sezon EuroLeague’de şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Beko, ilk maçta rakibini mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti. Bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çeken Beşiktaş ise Anadolu Efes’i eleyerek adını play-off finaline yazdırmıştı. Ülker Sor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadeleyi Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek. İlk maçta sarı-lacivertlilerde Khem Birch Wade Baldwin gibi isimler ön plana çıktı. Peki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Play-off final mücadelesinin canlı yayınlanacağı kanal…
Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan iki takım finalde kozlarını paylaşıyor. Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, ikinci maçta rakibini devirerek seride durumu eşitlemeye çalışacak. Beşiktaş Fibabanka ligde normal sezonda 23 galibiyet alarak ikinci sırada yer almıştı. Çeyrek fianlde Galatasaray’ı ve yarı finalde Anadolu Efes’i mağlup eden siyah-beyazlılar, finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu. Fenerbahçe Beko ise Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji karşısında kazanarak finale yükselmişti. İki takım bu sezon toplam 4 kez rakip olurken sarı-lacivertliler, üç galibiyet aldı. Peki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…