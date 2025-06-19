Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı hangi kanalda? (Play-off final)

Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan iki takım finalde kozlarını paylaşıyor. Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, ikinci maçta rakibini devirerek seride durumu eşitlemeye çalışacak. Beşiktaş Fibabanka ligde normal sezonda 23 galibiyet alarak ikinci sırada yer almıştı. Çeyrek fianlde Galatasaray’ı ve yarı finalde Anadolu Efes’i mağlup eden siyah-beyazlılar, finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu. Fenerbahçe Beko ise Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji karşısında kazanarak finale yükselmişti. İki takım bu sezon toplam 4 kez rakip olurken sarı-lacivertliler, üç galibiyet aldı. Peki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…