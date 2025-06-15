Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi ne zaman? Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk serisi başlıyor

İLK MAÇLAR FENERBAHÇE BEKO'NUN SAHASINDA

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak olan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçı 17 Haziran Salı günü saat 20.30’da oynanacak. İkinci maç ise 19 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.



Beşiktaş Fibabanka ise, 21 Haziran ve 23 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe Beko'yu sahasında konuk edecek.