Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi ne zaman? Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk serisi başlıyor
Basketbol Süper Ligi final serisi maçları Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak. Anadolu Efes'i eleyerek finale yükselen Beşiktaş Fibabanka, Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko karşısında galibiyet arayacak. Final serisinin ilk iki maçı Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi ilk maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka ile parkede kozlarını paylaşacak. Seride 4 olan taraf bu sene Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi ne zaman?