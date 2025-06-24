Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe şampiyonluk için parkede
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off final serisi beşinci maçında bu hafta Beşiktaş Fibabanka ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk final serisinde 3-1 önde olan Fenerbahçe Beko, 1 maç daha kazanması halinde Basketbol Süper Ligi'nde 2025 yılının şampiyonu olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçı için nefesler tutuldu. Geride kalan 4 maçın 3'ünü kazanan Fenerbahçe Beko, 1 galibiyeti olan Beşiktaş Fibabanka'yı yenmek ve şampiyonluk fitilini ateşlemek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?