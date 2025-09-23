Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası

FENERBAHÇE BEKO 7 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü.



Fenerbahçe, kupada ilk şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.



1990-1991 ile 1993-1994'te de kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda sahne alamadı. 2006-2007 sezonunda Anadolu Efes'e 79-77 üstünlük kurarak 13 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Beko, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017'de de mutlu sona ulaştı.



Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü üstlendiği sarı-lacivertliler, 19. kez mücadele edeceği kupada 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.