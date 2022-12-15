Fenerbahçe Beko-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Cazoo Baskonia ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Euroleague'de zirvede yer alan Fenerbahçe yarın ligin 6. sırasında yer alan Baskonia'yı yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?