NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe Beko-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında sahasında yarın İspanya'nın zorlu ekibi Cazoo Baskonia'yı konuk edecek. Euroleague'de geride kalanan 13 haftada 10 galibiyet 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Cazoo Baskonia ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Euroleague'de zirvede yer alan Fenerbahçe yarın ligin 6. sırasında yer alan Baskonia'yı yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

FENERBAHÇE BEKO-CAZOO BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, 14. hafta mücadelesinde yarın İspanya'nın Cazoo Baskonia takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele S Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

FENERBAHÇE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

Ligde 13. hafta maçlarının ardından 10 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvedeki yerini koruyan sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Baskonia'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Son maçında deplasmanda Yunan ekip Olympiakos'a 94-67 yenilen Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde çıkacağı maçta galibiyet arayacak.

Baskonia ise ligde 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor. İspanyol ekip son maçında dün İstanbul'da Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER