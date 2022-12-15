Fenerbahçe Beko-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Cazoo Baskonia ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Euroleague'de zirvede yer alan Fenerbahçe yarın ligin 6. sırasında yer alan Baskonia'yı yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, 14. hafta mücadelesinde yarın İspanya'nın Cazoo Baskonia takımıyla karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele S Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ligde 13. hafta maçlarının ardından 10 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvedeki yerini koruyan sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Baskonia'yı konuk edecek.
Son maçında deplasmanda Yunan ekip Olympiakos'a 94-67 yenilen Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde çıkacağı maçta galibiyet arayacak.
Baskonia ise ligde 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor. İspanyol ekip son maçında dün İstanbul'da Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti.