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Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, Avrupa kupasını taraftarıyla buluşturdu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 1

Fenerbahçe Beko, Euroleague zaferini taraftarıyla kutluyor. Avrupa şampiyonluğuyla yurda dönen Sarı Lacivetliler, Bağdat Caddesi'ne üstü açık otobüsle geldi.

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 2

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüsle zafer turuna başlayan sarı-lacivertliler, çifte Avrupa şampiyonluğunu simgeleyen iki yıldızlı logolarının bulunduğu bayraklarla binleri selamladı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 3

Sarunas Jasikevicius ve öğrencilerini taşıyan otobüs kendilerini bekleyen taraftarların olduğu Bağdat Caddesi'ne girdiğinde coşku tavan yaptı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 4

Avrupa serüvenini zaferle tamamlayan sarı-lacivertlileri sezonun kalanında play-off mesaisi bekliyor.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off ilk turunda eski yardımcı antrenörleri Erdem Can'ın çalıştırdığı Türk Telekom'la mücadele edecek.

İlk karşılaşma yarın saat 20.30'da Ataşehir'de oynanacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 5

TAKIM BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Basketbol THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu.

Avrupa Ligi'nde elde ettikleri şampiyonluğun tadını çıkardıklarını belirten Litvanyalı Sarunas Jasikevicius, "Durumu henüz idrak edemedik. Hissettiğimizi kelimelere dökmek gerçekten zor. Zaman geçtikçe ne kadar büyük bir başarıya imza attığımızı anlayacağız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğa ulaştıkları THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda her şeyin istedikleri gibi ilerlediğini dile getiren Jasikevicius, "Aslında bu benim 5. şampiyonluğum. Her şey çok yolunda gitti. Genel menajerimiz Derya Yannier beni buraya getirdi. Kendisi iyi bir genel menajer. Bu şampiyonluk, çok güzel bir organizasyon galibiyetidir." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini vurgulayan Sarunas Jasikevicius, "Oynadığım ve çalıştığım diğer takımlara göre burada bir dil bariyeri var. Bu yüzden bazen kendimi ifade edemiyorum. Fenerbahçe'ye sevgim çok büyük. Dil bariyeri aşıldığında bu sevgi daha da büyüyecektir." dedi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 6
Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 7
Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 8
Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 9
Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 10
Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 11
Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 12
Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 13
Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 14
Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 15
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