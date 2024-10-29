Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Playtika ekibiyle karşılaşacak. Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor. Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle müsabaka, Litvanya'da oynanacak. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka öncesi tarih ve yayıncı kanal araştırmaları hız kazandı. İşte, Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı hakkında bilgiler...