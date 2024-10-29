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Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Playtika ekibiyle karşılaşacak. Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor. Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle müsabaka, Litvanya'da oynanacak. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka öncesi tarih ve yayıncı kanal araştırmaları hız kazandı. İşte, Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı hakkında bilgiler...

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Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE BEKO-MACCABİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı, 29 Ekim Salı günü yapılacak.

Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle müsabaka, Litvanya'da oynanacak.

Müsabaka saat 21.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

İKİ TAKIMIN 30. RANDEVUSU


Fenerbahçe ile Maccabi, 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.

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