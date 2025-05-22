Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague Final Four)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Final Four maçında Türk antrenör Ergin Ataman'ın yönettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde bugüne dek 33 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Panathinaikos, geçtiğimiz yıl da Final Four'da karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Panathinaikos kazanmıştı. Fenerbahçe Beko bu yıl Panathinaikos engelini aşmak ve adını finale yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Final haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko Yunanistan ekibi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Geçen sezonun rövanşını almak için Panathinaikos'u devirmek isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için parkede olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?