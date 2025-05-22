Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague Final Four)

THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Final haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko Yunanistan ekibi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Geçen sezonun rövanşını almak için Panathinaikos'u devirmek isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için parkede olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?