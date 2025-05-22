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Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague Final Four)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Final Four maçında Türk antrenör Ergin Ataman'ın yönettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde bugüne dek 33 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Panathinaikos, geçtiğimiz yıl da Final Four'da karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Panathinaikos kazanmıştı. Fenerbahçe Beko bu yıl Panathinaikos engelini aşmak ve adını finale yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague Final Four) - 1

THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Final haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko Yunanistan ekibi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Geçen sezonun rövanşını almak için Panathinaikos'u devirmek isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için parkede olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague Final Four) - 2

FENERBAHÇE BEKO-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23 Mayıs'ta oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı saat 18.00'da başlayacak.

Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague Final Four) - 3

FENERBAHÇE RÖVANŞI ALMAK İÇİN PARKEYE ÇIKACAK

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen sezon organize edilen dörtlü finalde Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'sini 73-57 yenerek finale yükselmiş ve sonrasında da kupayı almıştı.

Panathinaikos AKTOR, geçen sezonki başarıyı Abu Dabi'de tekrarlamak Fenerbahçe Beko ise rakibinden rövanşı almak için parkeye çıkacak.

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague Final Four) - 4

AVRUPA'DA 34. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Panathinaikos, Avrupa Ligi organizasyonunda bugüne dek 33 kez karşı karşıya geldi.

İki takımın 2007-08 sezonuna uzanan rekabetinde oynanan 33 maçın 15'ini Fenerbahçe, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague Final Four) - 5

SON 4 MAÇI PANATHİNAİKOS KAZANDI

Panathinaikos'un sarı-lacivertli rakibi karşısında son dönemde üstünlüğü dikkati çekiyor.

Yunanistan temsilcisi, sarı-lacivertlileri geçen sezonun dörtlü finali dahil son 4 maçta yendi.

Fenerbahçe Beko, normal sezondaki iki maçı da kazanan rakibini en son 17 Ekim 2023'te mağlup etti.

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