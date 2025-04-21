Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NORMAL SEZONDA FENERBAHÇE BEKO ÜSTÜNLÜĞÜ

İki ekibin normal sezonda oynadığı iki maçı da Fenerbahçe Beko kazandı.



Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan müsabakadan 87-83'lük galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki maçı da Nigel Hayes-Davis'in son saniye 3'lüğüyle 101-100'lük skorla kazandı.



SERİNİN İKİNCİ MAÇI YİNE İSTANBUL'DA



Serinin ikinci maçı yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.