Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off'unda Paris Basketbol'u ağırlayacak. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekibin saha avantajına sahip olduğu seride 3 galibiyete ulaşacak takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Basketbolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile mücadele edecek. Ligde normal sezonu 8. sırada tamamlayan Paris Basketbol, play-in aşamasında Real Madrid'e üstünlük sağlayarak play-off biletini almayı başarmıştı. İşte, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı hakkında bilgiler...