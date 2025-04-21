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Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off'unda Paris Basketbol'u ağırlayacak. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekibin saha avantajına sahip olduğu seride 3 galibiyete ulaşacak takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Basketbolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile mücadele edecek. Ligde normal sezonu 8. sırada tamamlayan Paris Basketbol, play-in aşamasında Real Madrid'e üstünlük sağlayarak play-off biletini almayı başarmıştı. İşte, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı hakkında bilgiler...

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Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı, 22 Nisan Salı günü yapılacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak.

Müsabaka, S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

NORMAL SEZONDA FENERBAHÇE BEKO ÜSTÜNLÜĞÜ

İki ekibin normal sezonda oynadığı iki maçı da Fenerbahçe Beko kazandı.

Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan müsabakadan 87-83'lük galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki maçı da Nigel Hayes-Davis'in son saniye 3'lüğüyle 101-100'lük skorla kazandı.

SERİNİN İKİNCİ MAÇI YİNE İSTANBUL'DA

Serinin ikinci maçı yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

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