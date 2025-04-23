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Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off 2. maç)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında taraftarının önünde Paris Basketbol ile parkede kozlarını paylaşacak. Euroleague'de normal sezonda Paris Basketbol ile 2 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko, mücadelelerin hepsinden galip ayrılmıştı. Play-off turunda da ilk maçı kazanan temsilcimiz, sahasında oynayacağı ikinci maçı da kazanmak avantajı elinde bulundurmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off 2. maç) - 1

THY Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe Beko parkede Paris Basketbol'u konuk edecek. Play-off serisinde 1-0 önde olan Fenerbahçe Beko, seriyi 3-0'a taşımak ve final-four da yer almak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off 2. maç) - 2

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabakada hava atışı 20.45'te yapılacak. Mücadele S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off 2. maç) - 3

FENERBAHÇE SERİDE 1-0 ÖNDE

Ev sahibi avantajıyla maça başlayacak sarı-lacivertli takım, Fransa temsilcisiyle dün oynadığı maçı, 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak.

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off 2. maç) - 4

SERİNİN 3. MAÇI 29 NİSAN'DA

Serinin üçüncü maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde TSİ 21.30'da oynanacak.

Sezonda iki ekip arasında oynanan üç maçı da Fenerbahçe Beko kazandı.

Normal sezonda deplasmanda 87-83, sahasında ise 101-100'lük skorla rakibini yenen sarı-lacivertliler play-off serisinin ilk maçında da parkeden 83-78 galip ayrıldı.

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