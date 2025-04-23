Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off 2. maç)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında taraftarının önünde Paris Basketbol ile parkede kozlarını paylaşacak. Euroleague'de normal sezonda Paris Basketbol ile 2 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko, mücadelelerin hepsinden galip ayrılmıştı. Play-off turunda da ilk maçı kazanan temsilcimiz, sahasında oynayacağı ikinci maçı da kazanmak avantajı elinde bulundurmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe Beko parkede Paris Basketbol'u konuk edecek. Play-off serisinde 1-0 önde olan Fenerbahçe Beko, seriyi 3-0'a taşımak ve final-four da yer almak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?