Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off 2. maç)

THY Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe Beko parkede Paris Basketbol'u konuk edecek. Play-off serisinde 1-0 önde olan Fenerbahçe Beko, seriyi 3-0'a taşımak ve final-four da yer almak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?