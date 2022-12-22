Fenerbahçe Beko-Partizan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde geride kalan çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 13 Aralık Salı günü Olympiacos’a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibine 94-67 mağlup oldu. Bu mücadelede Carsen Edwards 13, İsmet Akpınar 11 sayı buldu.



Sarı-lacivertliler, 16 Aralık Cuma günü konuk ettiği Cazoo Baskonia’ya ise 70-76 yenilmekten kurtulamadı. Temsilcimizde Marko Guduric 14 sayı, Tonye Jekiri 12 sayı ve 9 ribaund, Nick Calathes ise 11 sayı ve 13 ribaund ile mücadele etti.



Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 14. haftayı 10 galibiyet ve 4 yenilgiyle lider tamamladı.