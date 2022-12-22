Fenerbahçe Beko-Partizan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Sırbistan ekibi Partizan'la kozlarını paylaşacak. Euroleague'de geride kalan 14 haftada 10 galibiyet 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, averajla lider durumda bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 22 Aralık Perşembe günü (bu akşam) Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Sırbistan ekibi Partizan'la karşılaşacak.
Saat 20.45'te oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde geride kalan çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 13 Aralık Salı günü Olympiacos’a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibine 94-67 mağlup oldu. Bu mücadelede Carsen Edwards 13, İsmet Akpınar 11 sayı buldu.
Sarı-lacivertliler, 16 Aralık Cuma günü konuk ettiği Cazoo Baskonia’ya ise 70-76 yenilmekten kurtulamadı. Temsilcimizde Marko Guduric 14 sayı, Tonye Jekiri 12 sayı ve 9 ribaund, Nick Calathes ise 11 sayı ve 13 ribaund ile mücadele etti.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 14. haftayı 10 galibiyet ve 4 yenilgiyle lider tamamladı.
Fenerbahçe'de tedavi süreci devam eden Nemanja Bjelica, Partizan maçında forma giyemeyecek. Scottie Wilbekin ve Johnathan Motley’in durumlarına ise maç gününde karar verilecek.