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Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında parkede Sırbistan temsilcisi Partizan ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de geride kalan 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Partizan karşısında kazanmak ve puan durumunda üst sıralarda yerini korumak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Sırbistan ekibi Partizan ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Fenerbahçe Beko, eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı yenmek ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 1 Kasım Cuma günü Partizan'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

FENERBAHÇE BEKO, OBRADOVİÇ'E KARŞI

Sarı-lacivertliler, çift maç haftasındaki ikinci müsabakasını eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisiyle yapacak.

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

FENERBAHÇE'DE HEDEF 2'DE 2

İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan'a da üstünlük kurarak sezonun ikinci çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada yer alıyor. Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Partizan ise 13. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Beko ile Partizan, THY Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 maçın 8'ini sarı-lacivertliler, 6'sını ise Sırbistan temsilcisi kazandı.

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