Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında parkede Sırbistan temsilcisi Partizan ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de geride kalan 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Partizan karşısında kazanmak ve puan durumunda üst sıralarda yerini korumak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Sırbistan ekibi Partizan ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Fenerbahçe Beko, eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı yenmek ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?