Fenerbahçe Beko-Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

FENERBAHÇE'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Tek mağlubiyetini Barcelona deplasmanında alan Dimitris Itoudis yönetimindeki sarı-lacivertliler, son olarak çift maç haftasındaki iki deplasman müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.



Fransa'da 22 Kasım'da Monaco'yu 96-93'lük skorla geçen Fenerbahçe Beko, 25 Kasım'da da İtalya'da EA7 Emporio Armani Milan'ı özellikle ikinci devredeki etkili oyunuyla 82-72'lik skorla devirdi.



Sarı-lacivertli ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de deplasmanlarda üst üste gerçekleşen iki derbi mücadelesinden galibiyetle ayrılmayı bildi. 27 Kasım'da Galatasaray Nef'i 97-91 yenen Fenerbehçe Beko, 29 Kasım'da da Beşiktaş Emlakjet'i 81-72 mağlup ederek bu kulvarda da liderliğini sürdürdü.