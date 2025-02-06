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Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacak. Ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor. İspanyol temsilcisi ise 25 karşılaşmada aldığı 13 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 9. sırada kendine yer buldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, bu akşam İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesi maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Öte yandan ligde karşı karşıya geldikleri son maçta Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etmişti. İşte, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı hakkında bilgiler...

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Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRİD BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Ülker Spor Etkinlik Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport ekranından yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

REAL MADRİD SON MAÇINDA ANADOLU EFES'E MAĞLUP OLDU


Real Madrid, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 25 maçta 13 galibiyet elde etti.

İspanyol ekibi son olarak, 4 Şubat Salı günü konuk olduğu Anadolu Efes’e 79-73 mağlup oldu.

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