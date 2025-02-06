Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, bu akşam İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesi maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Öte yandan ligde karşı karşıya geldikleri son maçta Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etmişti. İşte, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı hakkında bilgiler...