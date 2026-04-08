Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de dev mücadele
08.04.2026 12:57
Aydın Kayar
Fenerbahçe Beko-Real Madrid Euroleague maçı için nefesler tutuldu. Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 37. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek.
Basketbol Avrupa Ligi'nin 37. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko taraftarı önünde İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Beko mücadeleyi kazanması halinde play-off'lara kalmayı garantileyecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO 3. SIRAYA GERİLEDİ
Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, son olarak İsrail'den Hapoel IBI ekibine 95-80 mağlup oldu.
Geride kalan 36 haftada 23 galibiyet, 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya 3. sırada giriyor.
SEZONUN İLK YARISINDA KAZANAN MADRİD OLDU
Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı 84-58 kaybetti.
FENERBAHÇE KAZANIRSA
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yenerse play-off'u garantileyecek. Sarı-lacivertliler mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçlarına göre normal sezonda ilk 6'yı garantileyerek son maçlar öncesi play-off bileti alabilir.