Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de nefes kesen maç

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de 4 maçtır kaybeden Fenerbahçe, lider Real Madrid karşısında kazanıp, özgüvenini tazelemek ve çıkışa geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?