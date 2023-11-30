Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de nefes kesen maç
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 11 haftasında bu akşam sahasında İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile nefes kesen bir maça çıkacak. Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'i devirmek isteyen temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de 4 maçtır kaybeden Fenerbahçe, lider Real Madrid karşısında kazanıp, özgüvenini tazelemek ve çıkışa geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?