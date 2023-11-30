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Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de nefes kesen maç

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 11 haftasında bu akşam sahasında İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile nefes kesen bir maça çıkacak. Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'i devirmek isteyen temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de nefes kesen maç - 1

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de 4 maçtır kaybeden Fenerbahçe, lider Real Madrid karşısında kazanıp, özgüvenini tazelemek ve çıkışa geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de nefes kesen maç - 2

FENERBAHÇE-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de nefes kesen maç - 3

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Ligde üst üste son 4 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Oynadığı tüm maçları kazanan misafir takım ise liderlik koltuğunda yer alıyor.

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