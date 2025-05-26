Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede olacak?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague Final maçında AS Monako ile karşılaştı. Etihad Arena’da oynanan karşılaşmayı 81-70 kazanan Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu oldu. 2017'de kupayı İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl ardından ikinci Avrupa zaferini de elde etti.



Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Avrupa basketbol tarihine geçti. 25 yıllık Avrupa Ligi tarihinde hem başantrenör hem de oyuncu olarak kazanan ilk isim olan Jasikevicius, Avrupa basketbol tarihine geçti.