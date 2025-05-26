Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede olacak?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2017 yılı ardından ikinci kez şampiyon oldu. Abu Dabi'de düzenlenen Dörtlü Final'de sarı lacivertli takım, finalde Monako'yu 81-70 mağlup etti. Böylece Fenerbahçe Beko ile beraber Türk basketbolu Avrupa'da 17. kupasını kazandı. Taraftarlar ''Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması olacak mı, ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.
2025 EuroLeague finalinde Monako'yu yenerek ikinci kez kupa kaldıran Fenerbahçe Beko, coşkulu bir kutlama yapacak. Sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe şampiyonluk kutlamasına dair detayları araştırıyor. Fenerbahçe Beko Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve ekibi 26 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'a geliyor. İşte, kutlamaya dair detaylar...