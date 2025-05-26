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Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede olacak?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2017 yılı ardından ikinci kez şampiyon oldu. Abu Dabi'de düzenlenen Dörtlü Final'de sarı lacivertli takım, finalde Monako'yu 81-70 mağlup etti. Böylece Fenerbahçe Beko ile beraber Türk basketbolu Avrupa'da 17. kupasını kazandı. Taraftarlar ''Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması olacak mı, ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.

Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede olacak? - 1

2025 EuroLeague finalinde Monako'yu yenerek ikinci kez kupa kaldıran Fenerbahçe Beko, coşkulu bir kutlama yapacak. Sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe şampiyonluk kutlamasına dair detayları araştırıyor. Fenerbahçe Beko Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve ekibi 26 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'a geliyor. İşte, kutlamaya dair detaylar...

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Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede olacak? - 2

FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI NE ZAMAN?

Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, 16:30'da İstanbul'a geliyor. Takım ardından kulübe geçecek. Abu Dabi'deki zaferin kutlamalarını ise Bağdat Caddesi'nde yapacaklar. Ancak kutlamalara dair net bir açıklama bulunmuyor. Gözler kulüpte.

Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede olacak? - 3

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague Final maçında AS Monako ile karşılaştı. Etihad Arena’da oynanan karşılaşmayı 81-70 kazanan Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu oldu. 2017'de kupayı İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl ardından ikinci Avrupa zaferini de elde etti.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Avrupa basketbol tarihine geçti. 25 yıllık Avrupa Ligi tarihinde hem başantrenör hem de oyuncu olarak kazanan ilk isim olan Jasikevicius, Avrupa basketbol tarihine geçti.

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