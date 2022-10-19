Fenerbahçe Beko-Valencia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın zorlu ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek. Son olarak bir başka temsilcimiz Anadolu Efes ile karşılaşan Valencia mücadeleyi 92-91 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe Beko-Valencia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?