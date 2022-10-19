Fenerbahçe Beko-Valencia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın zorlu ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek. Son olarak bir başka temsilcimiz Anadolu Efes ile karşılaşan Valencia mücadeleyi 92-91 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe Beko-Valencia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Lige oldukça etkileyici bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşma öncesinde çıktığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi.
Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 yendi.
Sarı-lacivertliler, 3. maçında ise dün sahasında Fransız temsilcisi ASVEL'i 84-63 mağlup etti.
Valencia Basket ise ligdeki ilk galibiyetini dün deplasmanda Anadolu Efes karşısında 92-91'lik skorla aldı.