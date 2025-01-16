Fenerbahçe Beko-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde son 3 karşılaşmayı kazanan bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde geride kalan 21 haftada 11 kez sahadan kazanarak ayrılan Zalgiris, 10 müsabakada ise mağlup oldu ve 11. basamakta kendine yer buldu. İşte, Fenerbahçe Beko-Zalgiris maçı hakkında bilgiler...