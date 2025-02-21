Fenerbahçe Belçika'da turladı: Son 16 biletini kaptı

HAKEM OYUNU DURDURDU, TAKIMLAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Mücadelenin 7. dakikasında tribünlerde çıkan arbededen dolayı hakem Sandro Scharer ekibiyle birlikte soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe taraftarına yapılan ırkçı saldırıdan sonra bu kararın alındığı açıklandı.

STADYUMDA ANONS

Belçika'da stadyumda yapılan anonsta ırkçı saldırılarla ilgili uyarı verildi.

Anderlecht taraftarının ırkçı saldırıları ve tezahüratları devam ederse hakemin maçı tatil edebileceği belirtildi.

Hakemin ardından her iki takımın oyuncuları da soyunma odasının yolunu tuttu.

OYUN KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Mücadelenin hakemi ve her iki takım oyuncuları da 15 dakikalık aranın ardından tekrar sahaya gelerek maça kaldığı yerden devam etti.