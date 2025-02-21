Fenerbahçe Belçika'da turladı: Son 16 biletini kaptı
Fenerbahçe, ilk maçını 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesinde Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte adını son 16 turuna yazdırdı. Peki Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde son 16 turu rakibi hangi takım olacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler 4. dakikada En-Nesyri'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibinde 19 ve 55. dakikalarda Vasquez sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi.
Konuk ekip 63. dakikada Yusuf Akçiçek'in kafa golüyle skora eşitlik sağladı.