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Fenerbahçe Belçika'da turladı: Son 16 biletini kaptı

Fenerbahçe, ilk maçını 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesinde Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte adını son 16 turuna yazdırdı. Peki Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde son 16 turu rakibi hangi takım olacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Belçika'da turladı: Son 16 biletini kaptı - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler 4. dakikada En-Nesyri'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 

Ev sahibinde 19 ve 55. dakikalarda Vasquez sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi.

Konuk ekip 63. dakikada Yusuf Akçiçek'in kafa golüyle skora eşitlik sağladı. 

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Fenerbahçe Belçika'da turladı: Son 16 biletini kaptı - 2

SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe Belçika'da turladı: Son 16 biletini kaptı - 3

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDE SON 16 TURU RAKİBİ HANGİ TAKIM OLACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Rangers ya da Olympiakos'a karşı çeyrek final mücadelesi verecek. 

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sarı-lacivertlilerin rakibi 21 Şubat Cuma günü saat 15.00'te yapılacak kura çekiminde belli olacak. 

Fenerbahçe Belçika'da turladı: Son 16 biletini kaptı - 4

HAKEM OYUNU DURDURDU, TAKIMLAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Mücadelenin 7. dakikasında tribünlerde çıkan arbededen dolayı hakem Sandro Scharer ekibiyle birlikte soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe taraftarına yapılan ırkçı saldırıdan sonra bu kararın alındığı açıklandı.

STADYUMDA ANONS

Belçika'da stadyumda yapılan anonsta ırkçı saldırılarla ilgili uyarı verildi.

Anderlecht taraftarının ırkçı saldırıları ve tezahüratları devam ederse hakemin maçı tatil edebileceği belirtildi.

Hakemin ardından her iki takımın oyuncuları da soyunma odasının yolunu tuttu.

OYUN KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Mücadelenin hakemi ve her iki takım oyuncuları da 15 dakikalık aranın ardından tekrar sahaya gelerek maça kaldığı yerden devam etti. 

Fenerbahçe Belçika'da turladı: Son 16 biletini kaptı - 5

Bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupasının tarihinde en fazla çift ayaklı eleme turu geçmeyi başaran iki teknik direktörden biri Jose Mourinho (31; Carlo Ancelotti ile eşit).

Fenerbahçe Belçika'da turladı: Son 16 biletini kaptı - 6

Evinde 3-0 mağlup ettiği Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 2007/08'den (5 vs Sevilla) bu yana en fazla gol attığı çift ayaklı eleme turunu oynadı.

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