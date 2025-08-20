Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Taraftarını arkasına alarak Benfica karşısında farklı kazanmak ve skor avantajını eline almak isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Benfica'da ise Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mücadeleye başlayacak. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde Portekiz ekiplerinden Benfica ile kozlarını paylaşacak. Oynanacak olan ilk maçta sahasında taraftarının da etkisiyle farklı bir galibiyet almak isteyen Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesinde avantajlı duruma geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?