Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde Portekiz ekiplerinden Benfica ile kozlarını paylaşacak. Oynanacak olan ilk maçta sahasında taraftarının da etkisiyle farklı bir galibiyet almak isteyen Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesinde avantajlı duruma geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?