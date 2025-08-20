Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kritik Benfica maçı muhtemel 11'i

NTV.COM.TR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Taraftarını arkasına alarak Benfica karşısında farklı kazanmak ve skor avantajını eline almak isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde Portekiz ekiplerinden Benfica ile kozlarını paylaşacak. Oynanacak olan ilk maçta sahasında taraftarının da etkisiyle farklı bir galibiyet almak isteyen Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesinde avantajlı duruma geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü (bu akşam) Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis

MÜCADELEYİ ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

FEYENOORD'U SAHASINDA 5 GOLLE GEÇTİ

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı.

Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı.

Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK VAR

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak.

Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak.

Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

