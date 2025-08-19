Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı

NTV.COM.TR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Taraftarını arkasına alarak Benfica karşısında farklı kazanmak ve skor avantajını eline almak isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde Portekiz ekiplerinden Benfica ile kozlarını paylaşacak. Oynanacak olan ilk maçta sahasında taraftarının da etkisiyle farklı bir galibiyet almak isteyen Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesinde avantajlı duruma geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FEYENOORD'U SAHASINDA 5 GOLLE GEÇTİ

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı.

Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı.

Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK VAR

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak.

Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak.

Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

