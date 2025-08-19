Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Taraftarını arkasına alarak Benfica karşısında farklı kazanmak ve skor avantajını eline almak isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
