Fenerbahçe Benfica'nın inadını kırdı! Kerem Aktürkoğlu'nda hedef Göztepe maçı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Feyenoord’a deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, gözünü Kerem Aktürkoğlu transferine çevirdi. Sarı-lacivertliler, uzun süredir devam eden görüşmelerde mutlu sona ulaşmak üzere.
Yaklaşık 10 gündür milli oyuncunun transferi için yoğun mesai harcayan yönetim, Kerem’i Feyenoord eşleşmesine yetiştirmek amacıyla özel uçağı Lizbon’da bekletmiş ancak ilk girişimlerinde sonuç alamamıştı.
Buna rağmen pazarlıklar hız kesmeden sürdü ve teklif 22+3 milyon euro’ya yükseltildi.