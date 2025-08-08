Fenerbahçe Benfica'nın inadını kırdı! Kerem Aktürkoğlu'nda hedef Göztepe maçı

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu bonservisiyle kadrosuna katması halinde Galatasaray, transferden yüzde 10'luk bir pay alacak.

Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında bir önceki yaz transfer döneminin son gününde imza atan 26 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.