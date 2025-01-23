Fenerbahçe berabere kaldı: Ülke puanı güncellendi (24 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin beraberliğiyle birlikte UEFA ülke puanı sıralamasında puanlar güncellendi. İşte 24 Ocak 2025 tarihli güncel UEFA ülke puan durumu... (Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?)
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon 0-0 berabere kaldı.
Mücadelenin ardından Türk sporseverler güncel UEFA ülke puanında son durumu merak ediyor.
İşte 24 Ocak 2025 tarihli UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...