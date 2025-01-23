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Fenerbahçe berabere kaldı: Ülke puanı güncellendi (24 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin beraberliğiyle birlikte UEFA ülke puanı sıralamasında puanlar güncellendi. İşte 24 Ocak 2025 tarihli güncel UEFA ülke puan durumu... (Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?)

Fenerbahçe berabere kaldı: Ülke puanı güncellendi (24 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon 0-0 berabere kaldı. 

Mücadelenin ardından Türk sporseverler güncel UEFA ülke puanında son durumu merak ediyor.

İşte 24 Ocak 2025 tarihli UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe berabere kaldı: Ülke puanı güncellendi (24 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 2

1 - İNGİLTERE | 100.088 PUAN

Fenerbahçe berabere kaldı: Ülke puanı güncellendi (24 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 3

2- İTALYA | 88.168 PUAN

Fenerbahçe berabere kaldı: Ülke puanı güncellendi (24 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 4

3- İSPANYA | 82.418 PUAN

Fenerbahçe berabere kaldı: Ülke puanı güncellendi (24 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 5

4- ALMANYA | 78.785 PUAN

Fenerbahçe berabere kaldı: Ülke puanı güncellendi (24 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 6

5- FRANSA | 65.664 PUAN

Fenerbahçe berabere kaldı: Ülke puanı güncellendi (24 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 7

6- HOLLANDA | 61.232 PUAN

Fenerbahçe berabere kaldı: Ülke puanı güncellendi (24 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 8

7- PORTEKİZ | 58.466 PUAN

Fenerbahçe berabere kaldı: Ülke puanı güncellendi (24 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 9

8- BELÇİKA | 52.300 PUAN

Fenerbahçe berabere kaldı: Ülke puanı güncellendi (24 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 10

9- ÇEKYA | 42.650 PUAN

Fenerbahçe berabere kaldı: Ülke puanı güncellendi (24 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 11

10- TÜRKİYE | 41.700 PUAN

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