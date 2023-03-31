Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte derbinin muhtemel 11'i

DERBİDE KART ÇOKLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.



İki takım arasında oynanan son 27 müsabakada hakemler, toplam 17 kırmızı ve 167 sarı kart gösterdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 27 derbide 87 kez kartla cezalandırıldı.



Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 81 de sarı kart gördü.



Rekabetteki son 27 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.



Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 11 kırmızı ve 86 sarı olmak üzere toplam 97 kart gösterildi.