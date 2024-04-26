Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 34. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, kendi taraftarı önünde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, bu hafta sahasında oynayacağı maçı da kazanarak şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?