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Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 34. hafta)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Ligde geçtiğimiz hafta Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 34. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, kendi taraftarı önünde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, bu hafta sahasında oynayacağı maçı da kazanarak şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 34. hafta) - 2

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, yarın Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi müsabakasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 34. hafta) - 3

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AĞIR YARA

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 34. hafta) - 4

FENERBAHÇE'DE 1 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 34. hafta) - 5

KART SINIRINDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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