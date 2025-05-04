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DEV DERBİ: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Süper Lig’de haftanın mücadelesinde zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Bu sezon derbi performansıyla dikkat çeken siyah-beyazlılarda gözler Rafa Silva’da olacak. Fenerbahçe ise ev sahibi avantajını kullanarak sahadan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, Amrabat, Maximin ve Fİlip Kostic derbide forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, dev derbinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati..

DEV DERBİ: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda? - 1

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe, taraftarının önünde oynayacağı Beşiktaş karşısında hata yapmamak ve kazanmak istiyor. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda puan kaybının telafisi olmadığı haftaya Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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DEV DERBİ: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide 4 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

DEV DERBİ: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE'NİN DERBİ GALİBİYETİ YOK

Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor.

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.

DEV DERBİ: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda? - 4

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

DEV DERBİ: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda? - 5

BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇIN 3'ÜNDE PUAN ALDI

Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son 5 maçın 3'ünde puan aldı

Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 derbi maçın 3'ünde sahadan puanla ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

"Kara kartal", söz konusu süreçte Ülker Stadı'nda ağlarında 12 gol görürken rakip fileleri aynı sayıda golle havalandırdı.

DEV DERBİ: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda? - 6

MOURİNHO İLK DERBİSİNİ KAZANMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada 1 maç olmak üzere 3, Beşiktaş'a karşı da 1 müsabakaya çıkarken söz konusu 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

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