DEV DERBİ: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Süper Lig’de haftanın mücadelesinde zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Bu sezon derbi performansıyla dikkat çeken siyah-beyazlılarda gözler Rafa Silva’da olacak. Fenerbahçe ise ev sahibi avantajını kullanarak sahadan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, Amrabat, Maximin ve Fİlip Kostic derbide forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, dev derbinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati..
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe, taraftarının önünde oynayacağı Beşiktaş karşısında hata yapmamak ve kazanmak istiyor. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda puan kaybının telafisi olmadığı haftaya Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?