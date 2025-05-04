DEV DERBİ: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe, taraftarının önünde oynayacağı Beşiktaş karşısında hata yapmamak ve kazanmak istiyor. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda puan kaybının telafisi olmadığı haftaya Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?