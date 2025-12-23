Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi akşamı
23.12.2025 15:28
AA
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Beşiktaş ile nefes kesen bir derbi mücadelesine çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başlamak ve Beşiktaş karşısında kazanmak isteyen Fenerbahçe, gruplarda ilk 3 puanını almak istiyor. Fenerbahçe'de bu akşam eksik olan tam 9 isim olacak. Beşiktaş'ta ise 5 oyuncu derbide forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarının ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak. Süper Lig Beşiktaş'ı 3-2 yenen Fenerbahçe, kupada da yenerek gruplarda iyi bir konumda yer almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tiknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rashica, Orkun Köçü, Cerny, Abraham
İKİ TAKIMIN GOL YOLLARI EKSİK
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta derbi öncesinde takımlarının gol yollarındaki önemli kozları çeşitli nedenlerden dolayı formalarından uzak kalacak.
Bu sezonun geride kalan diliminde tüm kulvarlarda 54 gol kaydeden sarı-lacivertlilerde, 29 golde, bu akşamki maçta forma giyemeyecek 4 hücum oyuncusunun imzası var.
Siyah-beyazlılar ise erken veda ettiği Avrupa kupaları ve zirvenin gerisine düştüğü Süper Lig'de toplam 40 kez rakip ağları havalandırırken, bu gollerin 11'ini kaydeden 3 isim, zorlu karşılaşmada görev alamayacak.
BEŞİKTAŞ KUPADA FENERBAHÇE'YE KARŞI ÜSTÜN
Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu.
Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.
Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
FENERBAHÇE DERBİYE 9 EKSİKLE ÇIKACAK
Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.
FENERBAHÇE 4 OYUNCU İLK KEZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI FORMA GİYECEK
Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.
Kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra genç isimler Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.