Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi akşamı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Beşiktaş ile nefes kesen bir derbi mücadelesine çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başlamak ve Beşiktaş karşısında kazanmak isteyen Fenerbahçe, gruplarda ilk 3 puanını almak istiyor. Fenerbahçe'de bu akşam eksik olan tam 9 isim olacak. Beşiktaş'ta ise 5 oyuncu derbide forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?