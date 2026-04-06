Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine damga vuran penaltı pozisyonu için kim, ne dedi? İki farklı görüş
06.04.2026 12:59
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırladığı derbideki penaltı pozisyonunu hakem yorumcuları değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe, karşılaşmanın 90+6. dakikasında penaltı kazandı. Beşiktaş ceza sahasına gönderilen uzun topa hareketlenen Dorgeles Nene, siyah-beyazlı futbolcu Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.
Beşiktaşlı futbolcular karara itiraz ederken, bir süre VAR merkezi ile iletişimde olan Kol kararında kaldı ve sarı-lacivertliler penaltı kazandı.
KİM, NE DEDİ?
Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ersin Destanoğlu'nu mağlup ederek takımına galibiyeti getiren golü attı.
Hakem yorumcuları, müsabakayı yöneten Yasin Kol'un penaltı kararını mercek altına aldı.
İşte yapılan yorumlar:
"PENALTI, SARIDA ŞÜPHE YOK
Deniz Çoban/beIN Sports: "Kural kitabında tutma için dışarıda başlayıp içeride biterse, içeride kabul edilir diyor. Agbadou'nun diz darbesi olmasa top Nene'nin önünde, avantajı bozdu. Bence penaltı! Sarıda da şüphe yok, bariz gol şansı. Top için mücadele olduğu için sarı.
"DİZİYLE SÜPÜRDÜ VE DEVAM ETTİ"
Bahattin Duran/beIN Sports: "Agbadou topa vurdu, top oyun alanının dışına gitti. Tehlikeli ayağıyla, riskli ayağıyla kayarak müdahale etti. Önce Nene topa temas etti. Agbadou'nun tabanına da temas etti top. Büktüğü dizi, kaymaya devam etti. Çok net, Nene'nin sonraki hamlesini engelledi. Sonraki hamlesi zaten önündeki top Nene'nin. Hareket dışarıda başladı, sonrasında kırık dizle geldi geldi geldi, ceza sahasının içine girdi. Diziyle süpürdü ve devam etti. Çok net bir şekilde penaltı. Doğru karar. Doğru sarı kart."
"VAR'IN DA ONAYLAMASI DOĞRU"
Bülent Yıldırım/beIN Sports: Nene'yi düşüren etkili temas içeride. Dışarıda başlayıp içeride bitti. Doğrudan sarı kart da tartışmasız. Penaltı kararı doğru. Pozisyon dışarıda başladı ama bileğe temas içeride devam etti. Kontak noktası şöyle önemli; başlayıp biten bir eylemde birleşik harekette, kayarak müdahalede alıp oyuncuyu taşırsınız, son nokta önemli, dışarıda başladı içeride bitti. Kayarak müdahale olduğu ve içeride devam ettiği için karar doğru. VAR'ın da onaylaması doğru. Penaltı var, sarı kart yeterli.
"UTANMADAN PENALTI VERDİ"
Ahmet Çakar/Sabah: "Türk futbolu kirlidir, Türk hakemleri güvenilmez tetikçilerdir... Dün gece de öyle oldu. 90+9+'da tam maç biterken uydurma bir penaltıyla Fenerbahçe yarışta tutuldu. Böyle penaltı olmaz… Agbadou hamlesini yapıyor, topa dokunuyor hakem utanmadan penaltı veriyor."
"KARAR HATALI"
Fırat Aydınus/Hürriyet: "Fenerbahçe'nin 56. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde ve 68. dakikada sarı lacivertli takımın ceza sahasında Guendouzi’nin koluna gelen topta devam kararları doğruydu. Hakem Yasin Kol’un hatalı sarı kart ve faul tercihleri oldu. Böyle stresi yüksek bir maç için genel anlamda kötü değildi diyecekken, son dakikada verdiği penaltıda hatalı olduğu olduğunu düşünüyorum."
"BÖYLE PENALTI OLMAZ"
Mustafa Çulcu/Sabah: "Uzatma dakikalarında Fenerbahçe lehine verdiği penaltı hatalı. Agbadou topla oynuyor sonrası takılma. Yazık, böyle penaltı olmaz. Maçın sonucunu Yasin Kol belirledi."